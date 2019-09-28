"Педофилы-РПЦшники": у Кирилла озаботились порно и рукоблудием, дав дельные советы

Митрополит Иларион (Алфеев)

В Русской православной церкви посоветовали молодым людям не тратить время на просмотр порнографии и рукоблудие.

Эти грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала Россия-24.

По его мнению, для того, чтобы от этих грехов избавиться, "самое правильное - создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу".

Отметим, что слова российского церковника вызвали бурю откликов пользователей в Сети:

"Сосредоточится на семье, как педофил-рпцешник?", - пишет Александр Жигунов.

"Против царя Илларион то пошёл! Царь поголовье холопов сокращает, а их в РФсии миллионов 50?! А он идите и плодитесь, может богом себя возомнил?", - считает Просто Ваня.

"При всём уважении к этой неординарной личности хотелось бы заметить, что странно звучат советы, касающиеся интимных отношений супругов, со стороны человека, который принял постриг и стал монахом в возрасте двадцати одного года, не будучи до того женат. Возможно, у него есть представления о том, как долждна выглядеть семейная жизнь, но без личного опыта, боюсь я, они не имеют особой ценности", - подчеркнул Вадим Ашдодский.

"Это нам говорят пeдофилы общающиеся с невидимыми мужиками и покупающие себе иномарки на пожертвования старушек?", - отметил Vava Avav.

"Рузке tsar Валотька вроде как того, первый рукоблуд в стране - ни семьи, ничего, одни околосветские слухи о Кабаевой и нажитых детях", - добавил chepiga mishkin.

"Пусть в патриархии сначало повальное мужеложество изведут! Потом обтруханными губами шлёпают", - резюмировал Просто Ваня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что священнка РПЦ заподозрили в изнасиловании семи усыновленных детей.