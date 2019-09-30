"Черная дыра" под Москвой напугала россиян. Фото

"Черная дыра" / instagram.com/selyatino_aprelevka

Странный объект заметили в небе над Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области. Так, жителей городского округа напугало черное кольцо в небе.

Фотографию непонятного объекта опубликовала в Instagram одна из местных жительниц.

"Что это? Со всех сторон Селятино жители поселка наблюдали за не понятным летающим кругом", - говорится в комментарии к посту.

Так, на фото четко видно черное кольцо, зависшее в воздухе.

Пользователи социальной сети стали высказывать свои предложения касательно объекта: "это дырка", "портал", "червоточина", "вейпер сдох. После смерти они такие кольца оставляют".

При этом другие комментаторы посчитали, что это результат промышленной химической деятельности или дым от взрыва.

Напомним, что ранее глава компании SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление об инопланетянах.