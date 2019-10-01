Прискорбный конец: мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер

Секс-шоп. Иллюстративное фото / cafry.net

В Венеции (Италия) 60-летний подданный Великобритании внезапно скончался прямо во время просмотра порнофильма.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, в одном из районов Венеции мужчина зашел в секс-шоп и заплатил пять евро за 15-минутный просмотр порнофильма в задней комнате.

Однако, он не вышел оттуда и через полчаса. Открыв дверь, работники секс-шопа обнаружили, что посетитель лежит в бессознательном состоянии. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи, однако медики лишь констатировали смерть пенсионера

Напомним, ранее в Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис