Пока смерть не разлучила: любовники умерли во время занятия сексом

Момент после инцидента / dailymail.co.uk

В городе Кито, столице южноамериканской страны Эквадор, пара погибла прямо во время секса, выпав ненароком с балкона третьего этажа.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. Мертвые тела 28-летней девушки и ее старшего на семь лет партнера нашла соседка на террасе возле дома.

По словам полиции, смертельный инцидент произошел таким образом. Пара, занимаясь сексом после вечеринки, не рассчитали крепость деревянных перил балкона и слишком сильно оперлись на них. Дерево треснуло, любовники упали с третьего этажа и от полученных травм умерли на месте.

Напомним, ранее многодетная мать умерла под любовником во время секс- марафона. До этого таксист умер, занимаясь сексом с путаной.

