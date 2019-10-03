Трамп на встрече с президентом Финляндии вульгарно распустил руки

Саули Ниинистьо и Дональд Трамп / скриншот

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 2 октября, провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Переговоры лидеров не обошлись без конфуза.

В ходе общения президент США сделал неоднозначный жест, который вызвал у финского главы государства достаточно агрессивную реакцию.

Соответствующее видело конфуза опубликовало издание The Hill в своемTwitter-аккаунте. Так, Трамп, отвечая на реплику "Финляндия - самая счастливая страна в мире", хлопнул Ниинистьо ладонью по колену.

После неожиданного выпада со стороны американского лидера президент Финляндии сделал резкий жест, чтоб остановить Трампа.

Question: "Finland is the happiest country in the world--"



President Trump: "Finland is a happy country."



Question: "--what can you learn from Finland?"



DJT: "Well, if you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country, he's a happy leader too." pic.twitter.com/TACHSJuEBl — The Hill (@thehill) October 3, 2019

Напомним, что это не первая конфузная ситуация с участием американского президента. Ранее Трамп проигнорировал церемонию фотосъемки с супругой на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и его женой Моникой в Вашингтоне.