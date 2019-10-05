В России выкатили новые условие проведения встречи "нормандской четверки"

Вид на Красную площадь / Reuters

Постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что дата проведения ближайшей встречи "нормандской четверки" будет определяться лишь после того, как состоится разведение военных сил на линии разграничения в районе Петровского и Золотого в зоне военного конфликта на Донбассе.

Соответствующую цитату Лукашевича приводит пресс-служба МИД РФ.

"При благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате". Перспектива его проведения станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом", - заявил он.

По мнению Лукашевича, Украина обязана имплементировать "формулу Штайнмайера" в свое законодательство, а все аспекты внедрения особого статуса Донбасса стоит согласовывать с представителями боевиков из группировок "Л/ДНР".

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа (президентская политсила) Богдан Яременко назвал ключевое условите для встречи "нормандской четверки".