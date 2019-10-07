В Саратове хакеры транслировали порно на всех плазмах аэропорта

В аэропорту Саратова 10 минут крутили порно / instagram.com/gagarin.aero

В аэропорту Гагарин в Саратове на протяжении 10 минут на настенных экранах транслировался порноролик.

Полиции удалось выяснить, как хулиганам удалось взломать сеть, передает Telegram-канал Baza.

Как оказалось, хакеры взломали сеть через специальный планшет, с помощью которого обычные пассажиры могут обращаться к руководству гавани, установленный в туалете.

Мужчина в сети нашел порно род названием "Секретарша сосет большой", и подключились через Wi-Fi к другим плазмам и запустили трансляцию этого ролика по всему аэропорту.

Полиция уже выяснила, что в указанный промежуток времени в туалет заходили и выходили из него 11 мужчин. Восьмерых из них нашли – они заявили, что ничего не слышали про эту выходку.

А вот личности еще троих пока установить не удалось – один из них, вероятнее всего, гарантированно причастен к запуску порно в Гагарине. Кстати, службы аэропорта не замечали порно-взлом, пока на видео не начали жаловаться пассажиры.

Ранее мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер.