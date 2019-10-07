Министерство фаллокультуры: художник под Виагрой устроил пикантный протест

Алексей Кузьмич / tyt.by

Белорусский художник Алексей Кузьмич устроил очень пикантный перформанс. Мужчина таким образом решил протестовать против цензуры.

Акция протеста Кузьмича попала на видео, которое опубликовало белорусское издание Радиол Свобода в своем Twitter-аккаунте.

Художник вышел к публике закутавшись в плед, которые снял, оказавшись в нужном месте. Накидка скрывала голое тело Кузьмича. Причинное место художник прикрыл черной табличкой, на которой было написано "Республика Беларусь Министерство культуры". При этом на ладонях деятеля было написано "Со всем согласен".

Кузьмич назвал свой протест "Щит или Министерство фаллокультуры". По словам художника, он прибег к фармакологической помощи, чтобы выполнить все действия. Так, он показательно выпил перед перформансом таблетку Виагры.

Стоит отметить, что внешность Кузьмича позволяет ему раздеться на публике, а находящиеся в зале женщины явно были не против такого одиночного митинга.

3 кастрычніка мастак Аляксей Кузьміч правёў акцыю "Шчыт, альбо Міністэрства фалакультуры". Каля хвіліны мастак трымаў на ўзбуджаным віяграй палавым органе кардонную таблічку "Міністэрства культуры". На далонях у яго быў надпіс "З усім згодны". pic.twitter.com/rsqyCoKnTq — Радыё Свабода (@svaboda) October 7, 2019

Напомним, что ранее сын экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Антон громко отметил день рождения в окружении семьи и близких друзей.