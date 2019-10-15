В России вместо ток-шоу по ТВ показали жесткое порно

Смотреть порно имели возможность в том числе и пожилые люди / 22century

Работники телевидения в российском Новомичуринске перпеплюнули сотрудников аэропорта Гагарин в Саратове – в течение часа зрители местного телеканала были вынуждены смотреть порно вместо программы Место встречи по НТВ.

Инцидент произошел 14 октября. Порнографический фильм показывали днем, поэтому смотреть порно имели возможность в том числе и пожилые люди.

"У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел", - рассказал Комсомольской правде местный житель.

По его словам, по ТВ транслировали порнофильм одной из порностудий Канады. Фильм шел в эфире около часа.

Позже генеральный директор ООО ТелеМаг Александр Чупрынин пояснил, что во время работы ресивер переключился, поэтому в эфире и появился порнофильм. Также он опроверг информацию о том, смотреть порно можно было в течение часа.

"Местные могут много говорить, но насколько я в курсе, порядка 10-15 минут был сбой. Здесь вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца", - добавил Чупрынин.

Еще одна версия произошедшего в эфире - во время ремонтных работ один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника.

Напомним, в аэропорту Гагарин в Саратове на протяжении 10 минут на настенных экранах транслировался порноролик. А в Венеции 60-летний подданный Великобритании внезапно скончался прямо во время просмотра порнофильма.