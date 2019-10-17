"Это наша Россия": Лукашенко сделал новое странное заявление

Александо Лукашенко и Владимир Путин / sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об отношениях с Кремлем. По его словам, Россия – это идеология и больше, чем страна.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По словам "бацьки", в его общении с руководителями российских регионов нет никакой конспирологии и именно это удалось сохранить хорошие отношения с РФ даже в период, когда "искрило между странами: и газ перекрывали и нефть не поставляли".

Также Лукашенко заявил, что власти стран способны договориться и решить проблемные вопросы, потому что у Беларуси нет ближе союзника, чем Россия.

"Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае", — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал поддержать новую власть в Украине. До этого белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы объединения Беларуси и РФ.