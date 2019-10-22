"Все мужики сво...": Блогерша предложила секс сотне парней в Tinder и обалдела

Tinder. Иллюстративное фото / szybkielajki.pl

Известная секс-блогерша Надя Бокоды провела крайне специфический социально-гендерный эксперимент.

Под именем 30-летней Натали она зарегистрировалась с Tinder и в другом приложении для знакомств. В общей сложности у нее 100 совпадений (мэтчей) с мужчинами.

После этого блогера коварно предложила секс с собой без вопросов и обязательств.

В конечном итог, 72 представителя "сильного пола" сходу согласились на интим. А оставшиеся 23, как считает Бокоды видимо, посчитали, что предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Напомним, ранее в США юная красотка стала порнозвездой из-за Tinder.



