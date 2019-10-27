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"Уберите руку с члена!": стюардесса поймала на горячем любвеобильных россиян

27 октября 2019, 01:39

Пьяную парочку прямо перед совершением полового акта разоблачила стюардесса.

Парочка намеревалась заняться сексом

В России супружеская пара начала заниматься сексом прямо в самолете на глазах у других пассажиров.

Любвеобильную парочку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и даже не вставая со своих сидений, начала с петтинга, застала стюардесса – она заставила мужчину одеть трусы, а женщину убрать руку с его эрегированного члена. Курьезное видео попало в Twitter.

"Так, ну-ка быстро успокоились и расселись! Когда самолет совершит посадку, вы выйдете отсюда. Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас! Уберите руку с его члена прямо сейчас!", - говорила возмущенная бортпроводница.

Ранее эксперты рассказали, как удобно и незаметно заниматься сексом в самолете.

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