"Уберите руку с члена!": стюардесса поймала на горячем любвеобильных россиян

Парочка намеревалась заняться сексом

В России супружеская пара начала заниматься сексом прямо в самолете на глазах у других пассажиров.

Любвеобильную парочку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и даже не вставая со своих сидений, начала с петтинга, застала стюардесса – она заставила мужчину одеть трусы, а женщину убрать руку с его эрегированного члена. Курьезное видео попало в Twitter.

"Так, ну-ка быстро успокоились и расселись! Когда самолет совершит посадку, вы выйдете отсюда. Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас! Уберите руку с его члена прямо сейчас!", - говорила возмущенная бортпроводница.

Рейс авиакомпании "Россия" едва не прервал из за любвеобильной парочки Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину они слегка увлеклись петтингом



"Так уберите руку с его члена! Убирайте свой половой член в трусы!"



Уважаемые пассажиры следите за своей ручной кладью pic.twitter.com/QNyopZMhQg — Olga (@obulg2014) October 26, 2019

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