Агрессия РФ против стран НАТО будет стоить Кремлю Калинингарада - исследование

В США рассказали, как РФ может потерять Калининград / joinfo.ua

На сайте американского исследовательского центра Jamestown Foundation опубликовали возможный сценарий захвата Россией стран Балтии. При этом автор доклада - научный сотрудник Ричард Хукер - считает, что военная агрессия Москвы в отношении стран НАТО "будет стоить" ей Калининградской области.

Хукер предполагает, что Кремль может попытаться провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. По мнению сотрудника Jamestown Foundation, российское наступление на Ригу завязнет под Даугавпилсом, а в конфликт окажутся втянуты в том числе Финляндия и Швеция, передает российское агенство РБК.

Аналитик считает, что в случае сплоченного ответа НАТО российской армии не удастся захватить столицы стран Балтии в течение двух недель. Более того, Хукер уверен, что вступившая в конфликт при поддержке США Польша не только удержит Сувалки, но в ходе контрнаступления захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург. Без захвата Калининграда воздушное господство в регионе не получить, уверен Хукер. Кроме того, в своем сценарии аналитик описал переброску на фронт разных частей российской армии и армий союзников и описал возможности для уничтожения наступающих российских танков при помощи вертолетов Apache. При этом Хукер уверен, что Россия не будет рисковать ядерным конфликтом ради Калининградской области, которой завладела лишь после 1945 года.

В РФ уже отреагировали на доклад американского аналитика из Jamestown Foundation. В частности, губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал прогноз о том, что Россия может напасть на Эстонию и Литву и при этом потеряет Калининградскую область, "фантастическим".

"Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу - мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво", - цитирует Алиханова РБК.

Читайте такжеВторжение России: британские СМИ назвали самую уязвимую точку ЕвропыНапомним, ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол, говоря об аннексии Россией Крыма, предложил отдать Калининград Германии.

В свою очередь, командующий Второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис, заявил о том, что в Пентагоне четко знают, как победить РФ в стратегических районах - аннексированном полуострове Крым и Калининградской области.

Тем временем, частная компании ImageSat International, которая занимается анализом спутниковых данных, показала фото строительства бункеров для ядерного оружия под Калининградом.