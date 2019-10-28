Отслужил мужик: военный уволился из армии и ушел в гей-порно

Дэниэл Макграффин / dailymail.co.uk

В Великобритании Дэниэл Макграффин (Daniel McGraffin) после длительной армейской службы по контракту начал карьеру актера гей-порно.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По словам Макграффина, он был водителем грузовиков в артиллерии.

Из-за тяжелой работы у него случился нервный срыв, после которого ему дали две недели на восстановление. Однако Макграффин решился на дезертирство.

Около года ему удавалось скрываться, но потом он был задержан военной полицией и восемь месяцев просидел в тюрьме.

Читайте такжеЧешские власти показывают геям-беженцам порно, чтобы посмотреть на их реакциюОсвободившись, Макграффин сперва работал уборщиком в спортзале, а затем стал тренером и диджеем. И тут одна из знакомых девушек рассказала ему о парне-гетеросексуале, который снимается в гей-порно. Макграффин вышел на связь, принял участие в короткой съемке и получил за это 750 долларов США ( около 18,8 тысячи гривен). С тех пор он снимается более-менее регулярно, поскольку в гей-порно платят выше, чем в гетеросексуальном.

Самое интересное, что его порнокарьера ничуть не влияет на личную жизнь. Макграффин состоит в долгих отношениях с девушкой Фрейей (Freya). Она утверждает, что ревновала бы, если бы он занимался сексом на камеру с другими женщинами и девушками.

Напомним, ранее в США аллигатор ворвался на съемки гей-порно. До этого ученые рассказали, почему женщины обожают смотреть гомосекспорно