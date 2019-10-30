Как в порно: в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери

Секс. Иллюстративное фото / МК

В США, в штате Калифорния, 42-летняя Корал Лаитл вступала в половую связь с 14-летним и 15-летним одноклассниками собственной дочери.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале британского таблоида Daily Mirror.

Один из подростков признался во время следствия, что занимался с женщиной несколько раз. Другой отвечать на такие вопросы отказался, но факт секса отрицать не стал.

Сексуальное насилие было раскрыто, когда родители одного из школьников обнаружили в его смартфоне снимок обнаженной Лаитл.

Во время допроса женщина призналась, что решилась соблазнить подростков, поскольку ее замучили низкая самооценка и депрессия из-за смерти сестры.

Напомним, ранее в США 33-летняя учительница соблазняла школьника в перерывах между уроками. Позднее ее 23-летняя коллега несколько месяцев совращала 15-летнего школьника, посылая ему свои интимные фотоснимки и видеоролики.