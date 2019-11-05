"Грудастые бл*ди из БДСМ хорорр пати": Путина высмеяли из-за гостей в Кремле

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 5 ноября, в Кремле провел встречу с представителями стройотрядовского движения. Российский лидер снова отличился неуместной шуткой.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Красивые такие все!" – заявил президент РФ, встретив гостей.

После этого он обратил внимание на награды руководителя штаба Российских студенческих отрядов Михаила Киселева: "Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева".

В свою очередь, оппонент указал, что ему еще далеко по количеству наград до Брежнева. В этот момент кто-то из гостей выкрикнул: "Но целуется он так же".

"Главное, чтобы знал, с кем целоваться", – прокомментировал Путин.

При этом Киселев признался, что целует только любимую жену и сына.

"Красивые такие все!": Путин оценил звон медалей стройотрядовцев pic.twitter.com/NbMJBhuDR5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 5, 2019

Стоит отметить, что пользователи соцсети достаточно негативно восприняли ситуацию: "На бл*дей медали вешать - это что-то свеженькое", "Маскарад с бл*дями", "вечерний медалезвон", "Очередные ряженые", "Народ для разврата собрался", "А улыбочка заметили какая похотливая? Прям не смог удержаться. Педофил скорее всего ((. Значит правду про него писали...", "Какие-то грудастые бл*ди из БДСМ хорорр пати" и другие.

Напомним, что ранее президента Российской Федерации Владимира Путина заподозрили в использовании двойника из-за штанов.