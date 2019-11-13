Падение нравов: про историка-расчленителя в России собрались снимать порно

Олег Соколов / Sputnik / Scanpix / LETA

Известный российский порнорежиссер фильмов для взрослых, известный под псевдонимом Боб Джек, озвучил планы по съемке порнофильма, посвященного преподавателю Олегу Соколова, убившему свою экс-студентку и любовницу в Санкт-Петербурге.

В комментарии порталу Nation News режиссер рассказал, что фантазии на тему секса в формате профессора-студентка крайне распространены у фанатов порно.

"Фильмов на такую тему у меня пока нет, но надо подумать над этим и, может быть, снять что-то в наших петербургских локациях", — отметил Боб Джек.

Напомним, ранее Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко. Труп девушки он расчленил и планировал по частям утопить в реке Мойка.