"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина

Владимир Путин в детстве посещал тренировки по самбо / Фото Public domain

Мастер спорта по самбо, вице-чемпион СССР и каскадер Николай Ващилин, который был знаком с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, раскрыл интимные подробности его детства.

По словам Ващилина, они вместе с Владимиром Путиным и Аркадием Ротенбергом ездили вместе на тренировки по самбо. Причем у Путина и Ротенберга была любимая шутка: испортить воздух в автобусе и выскочить из него.

"А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?"", - рассказал Ващилин в интервью Радио Свобода.

Ващилин отметил также, что Путин всегда был "наглым дворовым пацаном" и дрался с остервенением.

"Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ", - сказал спортсмен.

Также Ващилин рассказал историю, как Путин написал на него кляузу.

"В 1982 году я собирался поехать в Париж на стажировку к Бельмондо. Я работал тогда доцентом в театральном институте и вел курс "Трюковая подготовка актера". Чудом я пробил стажировку во Франции. Режиссер Сергей Юткевич снимал фильм "Ленин в Париже" и попросил Бельмондо сделать мне вызов. Но появилась кляуза, что я связан с бандой Сергея Суслина. Я уверен, что эту кляузу написали не без ведома Путина. И стажировку во Франции они мне сорвали. Если бы я остался во Франции, то карьере Путина – кирдык", - рассказал каскадер.

Откровения Ващилина вызвали бурю эмоций в Сети.

"Гадёныш. Начало пути. Сегодня воздух испорчен им уже во всём мире, но прекращать гадить это мелкое ничтожество и не думает...", - написал в Twitter пользователь с ником Vitauskas.

"Недаром так всё плохо с экологией в России. Он ещё пару составов радиоактивных отходов завезёт в Россию и соскочит", - проиронизировал пользователь с ником "Стервятник социальных сетей".

"Путин по английски звучит не "Put in", а "Poo teen", т.е. "обкакавшийся подросток" или можно перевести (как мне больше нравится) "маленький засранец", - добавила Черная жизнь.

"Это убожество сейчас со всех щелей воняет хуже чем протухшее яйцо...", - написал Zorro.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в 1970-х годах снимался в нескольких фильмах киностудии Ленфильм. Путин играл советских и немецких солдат в массовках и даже был каскадером.