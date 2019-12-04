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Выселка и санкции: между РФ и Германией разгорелся скандал

4 декабря 2019, 14:51

Между Германией и Россией разгорелся сандал из-за выселки сотрудников посольства РФ в рамках дела об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Флаги Германии и России
Флаги Германии и России / abnews

Германия выслала двух сотрудников посольства Российской Федерации. Данное решение принято в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Так, Хангошвили убили 23 августа в берлинском районе Моабит. Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 49-летнего гражданина Российской Федерации, который прибыл в Германию за несколько дней до убийства. По данным СМИ, подозреваемых мог быть сотрудником спецслужб РФ. Следователи считают, что убийство было заказным.

Хангошвили входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. В Тбилиси на него было совершено покушение, после он выехал на территорию Украины, а потом переехал с семьей в Берлин.

По данным AFP, немецкая прокуратура имеет достаточно доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к гибели Хангошвили.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что исполнителем убийства считают Вадима Красикова, который находится в розыске в России за похожее преступление. При этом указано, что из-за убийства Хангошвили в отношении Москвы могут ввести новые санкции.

В свою очередь, в МИД РФ после информации о выселке дипломатов пригрозили Берлину ответными мерами.

"Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс мер в ответ", - сообщает Интерфакс.

В то же время, посольство РФ с США пожаловалось, что делегация Федерального казначейства России не получила американские визы.

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, в сенате США намерены включить в военный бюджет санкции за строительство и запуск российского газопровода в Европу Северный поток-2.

Россия санкции убийство Германия дипломат
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