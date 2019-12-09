Встреча Зеленского и Путина в нормандском формате: события парижского саммита онлайн

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

9 декабря 2019 года, в понедельник в столице Франции, Париже, пройдет встреча в "нормандском формате" — с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

Таковая встреча станет первой за более чем трехлетний период. До этого крайний раз президенты Франции, Украины, России и бундесканцлерин встречались в октябре 2016-го. Ныне же Франсуа Олланда в "нормандском формате" заменил Макрон, а Петра Порошенко — Зеленский.

Более того, в Париже глава Украины впервые лично встретится с Путиным с момента победы на выборах в апреле 2019-го. Главы России и Украины Президенты встретятся и за общим столом переговоров, и, скорее всего, с глазу на глаз. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря отсутствует двусторонняя встреча Зеленского и Путина.

Достоверно известно, переговоры в формате "тет-а-тет" Путиным и Зеленским еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву).

Общие же переговоров "нормандской четверки" запланированы на 17:00 по киевскому времени (16:00 по парижскому). Встреча состоится в Елисейском дворце — резиденции президента Макрона.

По расписанию, саммит продлится три часа, поскольку финальная пресс-конференция запланирована на 20:00.

Далее, планируется принятие совместного коммюнике, черновой вариант которого уже согласовали советники лидеров четырех стран.

Президент Зеленский за несколько суток до встречи в "нормандском формате" заявлял - он рассчитывает, что парижские переговоры по поводу урегулирования конфликта на Донбассе буду крайне результативными.

Спикер президента Украины, Юлия Мендель отдельно озвучивала три главных вопроса, решения которых представители официального Киева будут добиваться в Париже:

а) установления четких сроков с условиями возврата плененных россиянами украинцев;

б) реальное, а не мнимое прекращение боевых действий;

в) вывод иностранных войск и терристических формирований из пределов Донбасса.