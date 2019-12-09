Против Путина с голыми сиськами: в Париже скандал из-за Femen, видео

Встреча в Нормандском формате: появилось видео, как Femen борется с Путиным своими голыми сисяо / twitter.com

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в нормандском формате еще не началась – а ей уже всячески пытаются помешать.

К примеру, активистки украинского движения Femen традиционно решили устроить ню-перфоманс – на этот раз перед Елисейским дворцом в Париже, где и пройдут переговоры нормандской четверки.

Прохладная погода не остудила девичий пыл: активистки разделись и выскочили на площадь с криками "Stop Putin’s war" (в переводе: Остановите путинскую войну).

Одну из девушек быстро увели. А вторую собственной (одетой) грудью обезвредил местный правоохранитель.

Как сообщалось, еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву). Позже должна состояться и встреча Путина и Зеленского. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря двусторонняя встреча отсутствует.

Напомним, вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.

В свою очередь Зеленский также привез на нормандские переговоры большую делегацию. В состав официальной делегации Украины вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.