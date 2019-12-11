Жених устроил секс со стриптизершами перед свадьбой и получил по первое число

Стриптизерша. Иллюстративное фото / Stihi

В Великобритании парень в канун своей свадьбы, во время мальчишника, попался на измене невесте - сразу с шестью стриптизершами.

Как сообщает портал Daily Mail, невеста, чтобы проверить своего благоверного на верность, наняла специалистку - 36-летнюю Тиффани Райт.

Та сумел проникнуть в стриптиз-клуб в центре Лондона. Именно там парень жених праздновал конец своего холостячества.

Райт лично видела, как жених поднимался на сцену к танцующим стриптиз девушкам во время их выступления. Но на этом не остановился и пригласил шестерых из них в приватную комнату. Где и устроил групповой секс с ними.

Все интимные подробности Райт подтвердили друзья жениха, которые, громко гогоча, обсуждали все происходящее.

На следующий день специалистка все невесте - та, естественно, отменила свадебную церемонию.

Напомним, ранее В России будут судить стриптизера, прикрывшегося флагом страны прямо во время выступления.

