Жених устроил секс со стриптизершами перед свадьбой и получил по первое число

Парень не смог удержать свой пенис в штанах - и был жестко назакан за это.
В Великобритании парень в канун своей свадьбы, во время мальчишника, попался на измене невесте - сразу с шестью стриптизершами.
Как сообщает портал Daily Mail, невеста, чтобы проверить своего благоверного на верность, наняла специалистку - 36-летнюю Тиффани Райт.
Та сумел проникнуть в стриптиз-клуб в центре Лондона. Именно там парень жених праздновал конец своего холостячества.
Райт лично видела, как жених поднимался на сцену к танцующим стриптиз девушкам во время их выступления. Но на этом не остановился и пригласил шестерых из них в приватную комнату. Где и устроил групповой секс с ними.
Все интимные подробности Райт подтвердили друзья жениха, которые, громко гогоча, обсуждали все происходящее.
На следующий день специалистка все невесте - та, естественно, отменила свадебную церемонию.
Напомним, ранее В России будут судить стриптизера, прикрывшегося флагом страны прямо во время выступления.