"Путин Хубло": в России из сериала Слуга народа не вырезали острую шутку

Владимир Зеленский и Станислав Боклан / скриншот из видео

Телеканал ТНТ, по которому стартовал показ сатирически-комедийного сериала Слуга народа, не стал вырезать в эфире для восточных регионов России брутальную шутку в адрес Владимира Путина.

В сцене герой Станислава Боклана демонстрирует герою Владимира Зеленского элитные час дороги Hublot и говорит, что такие носит Путин. Тот отвечает: "Путин Хубло" (с намеком на популярную нецензурную кричалку украинцев). "Путин Хубло", - утвердительно кивает персонаж Боклана.

Напомним, ранее телеканал ТНТ (входящий в холдинг Газпром-Медиа) со среды, 11 декабря, организовал премьеру и последующий показ в российском эфире сериала Слуга народа. Позднее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина рассказал, будет ли смотреть его шеф сериал Слугу народа с Владимиром Зеленским в главной роли.