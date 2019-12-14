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"Воевать до последнего украинца": Пушков "с голой жопой" предсказал "черную дату" для Европы

14 декабря 2019, 10:49

Пушков убежден, что Европу ждет мрачный сценарий.

Пушков
Пушков предрек Европе мрачный сценарий / Фото: Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, который ранее ответил Зеленскому о муниципальной страже,  рассказал о потенциальных последствиях испытания Соединенными Штатами баллистической ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "черной датой" для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте", — высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

По мнению Пушкова, это может вернуть Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны".

"Мрачный сценарий", — заключил он.

Добавим, что сценарий Пушкова стали активно обсуждать пользователи Сети.

"Все идет к войне, пиндосы похоже придумали уже план войны без нашего ядерного ответа", - выказался некто под ником Владимир Справедливый.

"Тю-ю, тоже нашли чего бояться, вы же обилечены в рай уже", - добавил пользователь Сети.

"Я думаю, что Вы прекрасно понимаете: США наплевать на Европу. Они готовы "воевать" не только до "последнего украинца", но и до "последнего европейца", если это сулит американцам профит", - убежден Арсентий Денисов.

"Дебил, кто с кем воевать будет?! У правительства все родственники, бизнес и деньги в Европе. И сами они давно граждане Европы. Иди проспись!", - посоветовал Пушкову Федор Сухов.

"Мрачный сценарий, господин Пушков, это когда ваша гнилая власть, страдающая всеми формами коррупции и идиотизма, продержится еще несколько лет. Мрачнее не придумаешь", - добавил пользователь Сети.

"Всегда радует почитать "теории заговора" против чухонца с голой жопой и сортиром в огороде. И после прочитанного понимаешь что мордва действительно биологический мусор, и всё что херовое с ними происходит они в полной мере заслужили...", - высказался некто под ником Горилко Кобзович.

Читайте также"На *ер с пляжа, хватит обсирать": Пушков объяснил травлю "жадной бандеровки" Ротару в РоссииНапомним, ранее сенатор Алексей Пушков ответил Леониду Кравчуку о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

Пушков подчеркнул, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

"Кравчука потянуло на историю: "Киевскому княжеству было 300 лет, когда Россия начала формироваться при Иване Грозном". Это просто неверно: Русское гос-во начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", - высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

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