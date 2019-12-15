Мисс Мира 2019 Тони-Энн Сингх: что известно о знойной красотке

В Лондоне 14 декабря прошел конкурс красоты Мисс Мира 2019, и его победительницей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

В Instagram красотка публикует большое количество фотографий, среди которых почти нет откровенных. На ее аккаунт подписано свыше 58 тысяч человек.

23-летняя Тонни-Энн родилась на Ямайке в большом городе Морант-Бей. 14 лет назад она эмигрировала в США, где получила образование в Государственном университете Флориды. Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

Ранее девушка победила в конкурсе Мисс Ямайка и участвовала в конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

Высшие баллы на Мисс Мира Тонни-Энн получила за уникальные вокальные данные и музыкальный талант.

Напомним, Зозиби Тунци - стала третьей представительнице Южной Африки, которая выиграла конкурс Мисс Вселенная. Для победы на конкурсе Зозиби Тунцы тяжело работала.

Как ранее сообщалось, Мисс Вселенную Украину Анастасию Субботу не хотели пускать в США на конкурс красоты.