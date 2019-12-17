Блюдо раздора: мужчина "спалился" перед женой на сексе с другой из-за борща

Борщ / УНИАН

В российской глубинке борщ стал доказательством того, что муж изменил жене и занялся сексом с чужой женщиной.

Об этом сообщает портал Woman.rambler. По данным журналистов, женщина по имени Алина получила травму, когда во время готовки борща отлучилась на огород. Врачи диагностировали перелом со смещением и госпитализировали женщину. Алина сожалела, что не успела приготовить борщ, и в СМС-сообщению отправила мужу Дмитрию рецепт блюда - ведь нужные ингредиенты уже были собраны.

Читайте такжеНожом по сердцу: кто и как из знаков Зодиака-мужчин чаще всего обманывает женщинКогда мужчина забрал жену из больницу, то всю дорогу домой, не умолкая, говорил - дескать, какой вкусный борщ у него вышел.

Уже дома Алина решила проверить его слова, налила себе в тарелку борoа и сразу поняла - произошло что-то неладное. В блюде нагло плавал болгарский перец, который женщина ненавидела и никогда не добавляла в пищу. Зато соседка Ирина обожала и выращивала прямо на огороде.

Алина приперла мужа к стенке и узнала, что Дмитрий занялся сексом с соседкой, а та взамен приготовила борщ - но по своему рецепту. Обманутая женщина решилась подать на развод и прогнала неверного супруга.

Напомним, ранее китаец случайно узнал о том, что его девушка изменяет ему на съемках в порно. До этого авторитетный астролог Влад Росс назвал самые неверные знаки Зодиака.