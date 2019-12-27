Полное падение нравов: "ПТУшник" напоил малолетних школьниц и устроил групповой секс

Иллюстративное фото / МК

В российской глубинке, в Нижегородской области, 16-летний студент колледжа (бывшее ПТУ) пригласил свою возлюбленную, 13-летнюю школьницу вместе с подругой на родительскую дачу.

Юноша обещал, что девочки "оторвутся и погуляют" так, что "на всю жизнь запомнят". На даче он сперва напоил школьниц алкоголем, а затем занялся с ними сексом.

Родители одной из девочки подали заявление в полицию. Сам юноша заявляет, что секс происходил по обоюдному согласию.

В управлении Следкома РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку произошедшего.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге подростки устроили групповой секс со школьницей. Позднее в Подмосковье пара россиян в многоэтажке терроризировала соседей публичным сексом.