Избил и протащил голой по снегу: в России произошел жуткий инцидент - видео 18+

Женщина, похоже, находится без сознания / Скриншот

Жуткий инцидент произошел в селе Новотроицкое на российском Сахалине. Мужчина избил и протащил по улице свою сожительницу – женщина была без одежды. Очевидцы события снимали происходящее на камеру и не пытались помочь.

На кадрах видно, как мужчина крепкого телосложения тащит по ступенькам полуголую женщину. По видео непонятно, жива женщина или мертва, так она никак не реагирует.

Как сообщает sakhalin.info, позже стало известно, что женщина была пьяна и выбежала на улицу. Мужчина, который был с ней в комнате, выскочил за ней, чтобы вернуть ее обратно в дом.

Полуголую женщину мужчина тащит по ступенькам / Фото sakhalin.info

Фото sakhalin.info

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что женщина не получила серьезных травм, однако ее госпитализировали. Мужчину направили в психиатрическую больницу. Оказалось, что ранее он состоял на учете и имел психическое расстройство.

Напомним, ранее в Сети появилось шокирующее видео, как школьник с голым торсом чистит крышу от снега, а сзади, сидя на подоконнике, его придерживает за туловище учительница. Инцидент произошел в школе №31 российского Уссурийска. Ролик опубликовал в соцсетях очевидец. На крышу подросток попал через открытое окно.