Приспичило и накрыло: пара туристов в Таиланде устроила бурный секс на пляже

Иллюстративное фото / Турпром

В Таиланде местная полиция арестовала пару российских туристов - за секс прямо на песчаном пляже.

Как сообщает портал Bangkok Post, происшествие произошло на курорте Паттайе.

Задержанными оказались 26-летний Роман Григоренко и 19-летняя Дарья Виноградова. Оба российских туриста были в крайне нетрезвом состоянии. Теперь их ожидает уплата и штраф в размере пяти тысяч бат (около 4,9 тысячи рублей).Россияне утверждают, что страсть захлестнула их во время пьяной прогулки по берегу. И поэтому они решили заняться сексом прямо на песке пляжа.

Напомним, ранее на курорте в Турции турист с туристкой среди бела дня устроили сеанс публичного секса прямо в море.