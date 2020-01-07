Жириновский в Москве раздавал деньги "крепостным и холопам"

Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади / Фото Instagram

Депутат Госдумы и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который ранее цинично отреагировал на смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, отличился очередной не совсем адекватной выходкой. Хотя тем, кто привык есть с лопаты, не привыкать.

Гуляя по Красной площади в центре столицы России, политик устроил "аттракцион неслыханной щедрости" - он раздавал прохожим тысячные купюры. И все бы ничего, но при этом депутат Госдумы приговаривал: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".

Действо транслировалось в аккаунте Instagram Жириновскогов воскресенье, 5 января. В этот же день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся возле ГУМа.

"Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!", - написал российский политик.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как с одиозного российского политика и главы партии ЛПДР Владимира Жириновского снимают порчу. На видео, выложенном в YouTube, видно, как шаман стучит в бубен, а Жириновский несколько раз громко кричит: "Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите".