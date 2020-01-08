"Помощь в борьбе": Путин посетил Сирию и навести своих наемников

Башар Асад и Владимир Путин / twitter.com/dimsmirnov175

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 7 января, посетил Сирию. В ходе визита российский лидер провел встречу с диктатором Башаром Асадом.

При этом Путин заявил, что в разрушенной войной стране "невооруженным взглядом можно заметить признаки восстановления мирной жизни".

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", – написал спикер президента РФ Дмитрий Песков в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что Путин кроме Дамаска посетил командный пункт группировки войск вооруженных сил РФ в Сирии. При этом он указал на "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

В свою очередь, Асад выразил Москве благодарность "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике".

Как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.