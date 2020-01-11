В Москве из окна квартиры внука Михалкова выпала голая модель

Ксения Пунтус / Фото: Instagram/k_ksusha

На тротуаре в центре Москвы с тяжелыми травмами и без одежды была обнаружена модель Ксения Пунтус.

Как сообщает телеграм-канал Baza, девушку экстренно госпитализировали с переломами, и врачи реанимации пытаются спасти ей жизнь.

Обнаружил модель рано утром дорожный рабочий. Он проходил по Трехпрудному переулку, около ресторана Особое место. Мужчина сначала услышал женский плач, а затем увидел лежащую на асфальте девушку в невменяемом состоянии. Он попытался помочь пострадавшей, однако затем увидел, что у нее серьезно повреждена нога и вызвал карету скорой помощи.

"Модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова – Андрею Бакову. Квартира, в которой находилась девушка перед падением, принадлежит семейству Никиты Сергеевича", — пишет телеграм-канал.

Уточняется, что Пунтус выпала из окна квартиры на третьем этаже. Модель снималась для элитных российских проектов в крупных компаниях, а также для глянцевых журналов.

По информации источников, Пунтус до визита к внуку Михалкова проводила вечер в баре вместе со своим возлюбленным.