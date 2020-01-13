Сексуальная помощь: выпустили фаллоимитатор в помощь жертвам пожаров в Австралии - фото

Пожары в Австралии / Reuters

Ради того, чтобы помочь жителям Австралии справиться с результатами жутких пожаров, некоторые компании идут на самые решительные меры.

Местный производитель секс-игрушек Geeky Sex Toys выпустил специальный дилдо - в зелено-желтых цветах континента. Более того, основание дилдо выполнено в форме Австралии. Он изготовлен вручную, длиной в 5,5 дюйма (длина окружности - 4,25 дюйма). В розничной продаже секс-игрушку можно будет купить за $69.

Все деньги, вырученные с продаж этого дилдо, пойдут на помощь в борьбе с последствиями лесных пожаров.

К слову, до этого 20-летняя модель Кейлен Уорд опубликовала на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter обещание отправлять каждому, кто перечислит от 10 долларов США в помощь жертвам лесных пожаров в Австралии, по одному своему обнаженному снимку. Таким образом девушке удалось собрать 0,7 млн долларов США.

То самое дилдо/twitter.com/Geeky_Sex_Toys

Напомним, ранее украинцы из Австралии рассказали о всепоглощающем огне, буйствующем там. До этого сообщалось о том, что из-за жутких пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и полмиллиарда животных.