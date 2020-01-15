Семейные ценности: женщина с голым задом выкинула ребенка в туалет поезда - видео

Женщина без трусов в поезде / скриншот из видео

Жительница России швырнула ребенка в туалет поезда, направлявшегося из Москвы в аннексированный Крым - в районе Керченского моста.

Соответствующее сообщение опубликовали росСМИ. По данным журналистов, 10 января пьяная женщина, в одной майке и без трусов вышла из купе, волоча за собой маленького ребенка.

За другую руку его удерживала девочка, выcкочившая из того же купе. Однако, она не смогла справиться с неадекватной матерью. Женщина швырнула ребенка в туалет и ушла, сверкая голыми ягодицами.

Лишь потом девочка подняла мальчика и передала на руки мужчине, выскочившему из того же купе.

По данным журналистов, сейчас ребенок доставили в больницу с разными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Запорожье женщина выкинула младенца с балкона многоэтажного дома. До этого полиция задержала мать, выбросившую в Черновцах мертвого сына в чемодане.