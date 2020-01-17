Гнездо разврата: школьниц принудили заниматься сексом в борделе

Девушка-школьница. Иллюстративное фото / sputnik.kg

В Омске мужчина и женщина обустроили бордель и привлекли к занятию проституцией 15 девушек, в числе которых были и несовершеннолетние школьницы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Следкома по Омской области. По данным правоохранителей, в период с 2016 по 2018 год безработный омич вместе с пособницей организовали подпольный бордель, в котором сексом за деньги занимались 15 девушек, в том числе - две несовершеннолетних школьницы.

Кроме того, обвиняемые совершили несколько разбойных нападений, а также похитили знакомого одной из девушек - для оказания на него психологического воздействия.

Напомним, ранее в Омске 15-летние школьницы устроили на камеру секс-насилие над голой сверстницей. До этого в Москве 22-летняя девушка склонила к лесбийскому сексу 13-летнюю школьницу.