Пенсионная реформа: в Японии 84-летняя старушка стала порнозвездой и рада этому

Юко Огасавара / AsiaOne

Жительница Японии Юко Огасавара начально полноценную порнокарьеру в 81 год - и сейчас наслаждается полноценной жизнью.

Соответствующее сообщение опубликовал портал AsiaOne. по данным журналистов, Огасавара прожила обычную для Японии жизнь - после окончания школы вышла замуж, родила трех детей и работала. Женщина овдовела в 59 лет и перешла на работу в сфере общественного питания. Однако, через двадцать один год, одна из клиенток предложила ей организовывать питание на съемочной площадки порно.

Сперва Огасавара категорически отказывалась, но клиентке удалось уговорить ее приехать туда. И там женщина увидела пожилого актера, занимающегося сексом с молодой актрисой

Вскоре порнопродюсеру удалось уговорить Огасавару. Интересно, что впервые она занялась сексом на камеру с парнем, который годился ей во внуки.

Сейчас 84-летняя Огасавара продолжает сниматься в порно и наслаждается жизнью. По словам женщины, дети в курсе ее "пенсионного развлечения" и не против него.

Напомним, ранее рыжая красотка-порнозвезда Гвен Старк покрасовалась телом на откровенных фото. До этого ее коллега-блондинка Афина Паломино засветила свои прелести на сексуальных фото.