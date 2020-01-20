Современная Лолита: 14-летняя школьница занялась групповым сексом и подсела на него

Школьница. Иллюстративное фото / БК55

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница призналась родителям, что уже несколько месяцев наслаждается групповым сексом с двумя 19-летними студентами.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Фонтанка. Причем юная развратница прямо заявила родителям, что по-настоящему фанатеет от такого секса.

Крайне обалдевшая от такого заявления мать отправилась в близлежащее отделение полиции. Одного из любовников уже допросили по поводу произошедшего, второго вызвали повесткой. Планируется возбуждение уголовного дела по статье 134 УК РФ = - "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия".

Согласно российскому законодательству, за групповой секс с человеком младше 16-ти лет положен вполне реальный и длительный срок.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге близнецы накормили юную школьницу наркотиками и устроили с ней групповой секс.