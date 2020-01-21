В США зафиксирован первый случай опасного коронавируса из Китая

В США из Китая привезли коронавирус / vkurse.ua

В столице США Вашингтоне клинически подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса, появившимся в Китае.

Как сообщает The New York Times, пациента изначально госпитализировали с симптомами пневмонии.

Затем стало известно, что мужчина недавно приехал их китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания. Положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены спустя несколько дней после госпитализации.

Имя зараженного коронавирусом мужчины не сообщается, как и подробности течения его заболевания.

Как известно, по состоянию на 20 января в китайском городе Ухань и за пределами Китая официально зарегистрировали 205 лабораторно подтвержденных случаев болезни, вызванной nCoV. Уже есть случае выявления заболеваний у приезжих из Китая – два человека в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее.

Как ранее писал Главред, Китай атаковал ужасный вирус, который косит людей. По состоянию на вторник, 21 января, жертвами пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, стали 6 человек.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.