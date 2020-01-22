Смертельный коронавирус: в Китае возросло число жертв и инфицированных

Коронавирус из Китая уже забрал жизни девяти человек/ Фото Reuters

Уже 440 человек в 13 провинциях Китая заразились новым коронавирусом. Кроме того зафиксированы девять жертв нового опасного вируса. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Сообщается, что были зафиксированы доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 291-м случае заражения. Центром нового типа вируса считается китайский город Ухань в провинции Хубэй - там зарегистрировано большинство случаев заболевания.

Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин сообщил на брифинге, что живым животным не разрешалось въезжать в Ухань.

Читайте такжеСмертельный коронавирус из Китая: симптомы, жертвы и распространениеНапомним, в штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новой разновидностью смертельного коронавируса. Пациента изначально госпитализировали с симптомами пневмонии. Затем стало известно, что мужчина недавно приехал их китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания.