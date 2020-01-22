Смертельный коронавирус из Китая добрался до России

Подозрение на коронавирус зафиксировали в Хабаровске / Фото Reuters

В России зафиксировали первый случай возможного инфицирования смертельным коронавирусом 2019-nCoV из Китая.

Из Китая в аэропорт Хабаровска ночным рейсом 21 января прибыла пассажирка из Китая с подозрением смертельный коронавирус nCoV. При проверке всех пассажиров борта, у нее обнаружили высокую температуру, передает Сибирь.Реалии. Женщину экстренно госпитализировали.

Напомним, уже 440 человек в 13 провинциях Китая заразились новым коронавирусом. Кроме того зафиксированы девять жертв нового опасного вируса. Центром нового типа вируса считается китайский город Ухань в провинции Хубэй - там зарегистрировано большинство случаев заболевания.

Читайте такжеКитайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцамКроме того единичные случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, США. В частности, в штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новой разновидностью смертельного коронавируса. Пациента изначально госпитализировали с симптомами пневмонии. Затем стало известно, что мужчина недавно приехал их китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания.