Китайский коронавирус в России за день подкосил двоих

Коронавирус в России набирает обороты – госпитализирована новая жертва / Telegram-канал Life Shot

Китайский коронавирус уже появился в России. Причем только за сегодня там уже второй случай заболевания.

Сначала коронавирус 2019-nCoV из Китая привез турист из Шанхая, а около 16:00 по Киеву носителя китайского вируса обнаружили в аэропорту Пулково, он прилетел из Таиланда.

Пассажиру стало плохо во время полета. Ему кинулись искать врача прямо во время полета. Пассажиры начали нервничать.

По прилету в Питер на борт поднялись врачи в спецодежде. Больной пассажир отправлен в клиническую инфекционную больницу. Там врачи решили намерены взять все необходимые анализы на наличие или отсутствие коронавируса.

Остальных пассажиров заставили заполнить опросники. Только затем их выпустили, предварительно еще на выходе специальным инфракрасным термометром замеряв у всех температуру.

Напомним, китайский коронавирус симптомы имеет следующие:

высокая температура,

озноб,

тахикардия,

затрудненность дыхания,

прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить коронавирус нового типа.