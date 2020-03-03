Коронавирус: симптомы и все, что известно о китайском вирусе

Коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине подтвердили официально. А Главред в свою очередь напоминает симптомы коронавируса.

В конце января 2020 года миллионы пальцев вбивали на клавиатурах компьютеров и гаджетов в окно поисковиков запросы по типу - коронавирус что это и новый коронавирус из Китая.

Вполне понятная реакция, на ситуацию, которая сложилась нынче в Китае. Там разбушевался коронавирус 2019‐nCoV или китайский коронавирус.

Он с большим отрывом выигрывает негласный "конкурс" - "Вирус в Китае 2020".

Что такое коронавирус

Так нарекли медики новый вид инфекции из-за ее внешнего вида. Если взглянуть на нее под микроскопом, то на поверхности видна своеобразная корона (составленная из выступающих клето-белков).

Коронавирус какой бывает

Сейчас медики сумели выделить в лабораторных условиях целых шесть коронавирусов, которые способны заражать человеческий организм. Четыре из них относительно безобидны и вызывают всего лишь симптомы легкой простуды. Но вот два оставшихся - совсем другое дело. Первый (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) - возбудитель пресловутой атипичной пневмонии (сотрясавшей мир в начале нулевых году. Второй - коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные болезни в дыхательным путях и могут приводит к летальному исходу.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы заражения коронавирусом:

повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Соответственно врачи часто по первым признакам ставят диагнозы "ОРВИ" или "грипп". В отдельных случаях коронавирус может быть похож на кишечный грипп - с диареей, тошнотой, рвотой. Профилактика вируса аналогична профилактике гриппа.

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали специальную памятку для борьбы с коронавирусом:

тщательно вымывать руки мылом либо протирать их пропитанными спиртом салфетками;

по-минимуму тесно контактировать с любым, у кого есть симптомы простуды / гриппа;

скрупулезно варить мясо и яйца перед едой;

избегать контактов с дикими зверями и домашним скотом.

Лечение коронавируса

Больному медики назначают терапию, основанная на приеме антибактериальных лекарств широкого спектра. Лечение проходит исключительно в инфекционной отделени больниц. В случае, если коронавирус приведет к развитию атипичной пневмонии, то ему назначаются антибиотики с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Борьба с коронавирусом

20 января СМИ сообщали о том, что в США на разработку вакцины против пневмонии нового типа брошены большие силы. Однако клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять до полугода.

23 января специалисты Уханьского университета вылечили 53-летнего пациента от коронавируса 2019-nCoV при помощи экстракорпоральной оксигенации - то бишь насыщения крови кислородом.