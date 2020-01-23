Коронавирус: симптомы и все, что известно о новой жуткой инфекции

Коронавирус / Reuters

В конце января 2020 года миллионы пальцев вбивали на клавиатурах компьютеров и гаджетов в окно поисковиков запросы по типу - коронавирус что это и новый коронавирус из Китая.

Вполне понятная реакция, на ситуацию, которая сложилась нынче в Китае. Там разбушевался коронавирус 2019‐nCoV или китайский коронавирус.

Он с большим отрывом выигрывает негласный "конкурс" - "Вирус в Китае 2020".

Главред специально для своих читателей собрал все, что известно по состоянию на 23 января 2020 года на тему коронавирус.

Новый коронавирус из Китая

Как сообщают китайские СМИ, новый тип коронавируса распространяется прежде всего в мегаполисах - столице, Пекин, Шанхае и Шэньчжэне.

На данный момент известно, что в КНР по последним данным скончались от пневмонии, вызванной новым коронавирусом умерло 25 человек.

Читайте такжеМедики раскрыли одну из тайн смертельного коронавирусаБольше всего смертельных случаев зафиксировано в провинции Хубэй. А официальное число людей, у которых был диагностирован коронавирус, уже превысило 570 человек. Город Ухань, эпицентр эпидемии, был изолирован от остального Китая с помощью санитарных кордонов и войск. Равно как и близлежащий город Хуанган.

Китайские медики сходятся на том, что новый коронавирус вполне способен передаваться от человека к человеку.

Что такое коронавирус

Так нарекли медики новый вид инфекции из-за ее внешнего вида. Если взглянуть на нее под микроскопом, то на поверхности видна своеобразная корона (составленная из выступающих клето-белков. Также достоверно известно, что заражать он может не только людей, но и некоторых других живых существ - кошек, собак, летучих мышей и птиц.

Коронавирус какой бывает

Сейчас медики сумели выделить в лабораторных условиях целых шесть коронавирусов, которые способны заражать человеческий организм. Четыре из них относительно безобидны и вызывают всего лишь симптомы легкой простуды. Но вот два оставшихся - совсем другое дело. Первый (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) - возбудитель пресловутой атипичной пневмонии (сотрясавшей мир в начале нулевых году. Второй - коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные болезни в дыхательным путях и могут приводит к летальному исходу.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы заражения коронавирусом:

повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Соответственно врачи часто по первым признакам ставят диагнозы "ОРВИ" или "грипп". В отдельных случаях коронавирус может быть похож на кишечный грипп - с диареей, тошнотой, рвотой. Профилактика вируса аналогична профилактике гриппа.

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали специальную памятку для борьбы с коронавирусом:

тщательно вымывать руки мылом либо протирать их пропитанными спиртом салфетками;

по-минимуму тесно контактировать с любым, у кого есть симптомы простуды / гриппа;

скрупулезно варить мясо и яйца перед едой;

избегать контактов с дикими зверями и домашним скотом.

Лечение коронавируса

Больному медики назначают терапию, основанная на приеме антибактериальных лекарств широкого спектра. Лечение проходит исключительно в инфекционной отделени больниц. В случае, если коронавирус приведет к развитию атипичной пневмонии, то ему назначаются антибиотики с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Борьба с коронавирусом

20 января СМИ сообщали о том, что в США на разработку вакцины против пневмонии нового типа брошены большие силы. Однако клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять до полугода.

23 января специалисты Уханьского университета вылечили 53-летнего пациента от коронавируса 2019-nCoV при помощи экстракорпоральной оксигенации - то бишь насыщения крови кислородом.