Чума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мир

Новый 2020 год Азиатский регион встречает в панике и страхе перед новым заболеванием, поражающим легкие и дыхательные пути, имя ему - короновирус 2019-nCoV.

Предполагается, что источником распространения вируса является рынок с морепродуктами, но точно этого никто не знает.

На фото - коронавирус под микроскопом, именно так он выглядит. Приставку "корона" семейство этих вирусов получило как раз за эти отростки по кругу, напоминающие корону

И этот коронавирус нового типа, модификация под названием 2019-nCoV стал причиной массовой паники в Китае, где бушует эпидемия. Случаи заболевания коронавирусом также отмечены во всех провинциях страны, а также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

В городе Ухань, где зарегистрированы случаи заболевания вирусной пневмонией, в аэропорту на рейсах сейчас так:

Вслед за новостями о заражении последовали новости и о первых смертях. Официально на данный момент от вируса умерли уже 17 человек, а часть госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии. Власти Китая говорят о 800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, но британские эксперты из Имперского колледжа Лондона убеждены, что на самом деле вирус подхватили более 2000 человек.

Эпидемия пневмонии началась в городе Ухань, первоначально госпитализировали всего 27 человек, большинство из которых работало на местном рынке морепродуктов. Все пациенты были изолированы, среди них семь увезли в госпиталь в состоянии критическом, а на рынке была проведена дезинфекция, но распространение вируса это не остановило.

5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных неизвестной пневмонией в городе возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине.

Ням-ням. Тот самый рынок, с которого началось распространение. В соцсетях попытались нагнать паники и выдать фото за продажу мяса человеческих трупов. На самом деле фотография иллюстрирует ужасающую антисанитарию на рынках по продаже мяса диких и домашних животных / Фото: mingpao.com

По одной из версий, вирус не передается от человека к человеку, а заболевшие могли заразиться им от домашних животных или после употребления морепродуктов.

По другой, заболевание передается от человека к человеку, что было подтверждено как у Ухане, так и в провинции Гуандун, сказал Чжун Наньшань, один из ведущих экспертов по эпидемиологии в Китае и руководитель группы специалистов при Национальной комиссии здравоохранения, занимающейся изучением нового вируса. К тому же подтверждено заражение 15 медицинских работников, добавил Наньшань.

Почему вспышки эпидемий приходят из Китая? Вот китайский супчик, например, приятного аппетита. Летучие мыши и змеи признаны основным переносчиком коронавируса атипичной пневмонии в 2002 году. В их организмах выработался новый гибрид, выделяющий поверхностный белок и благодаря этому способный заражать клетки человека.

На TaoBao, конкуренте AliExpress, уже продаются чумные маски. Китайцы, несмотря на социалистический строй, научились зарабатывать на всем.

Первоначально китайские врачи поставили диагноз - пневмония неизвестного происхождения, однако вскоре выяснилось, что это вирус SARS, одна из модификаций которого убила сотни людей в Китае в 2003-м году. Тогда китайские официальные лица усиленно пытались в течение нескольких недель скрыть последствия бушующей эпидемии, пока ее масштабы и степень угрозы стало уже невозможно замалчивать.

Город Хуэйчжоу. Транспортировка зараженного коронавирусом.

В аэропортах и вокзалах Китая проходят массовые проверки людей

В итоге так эпидемия атипичной пневмонии SARS, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в китайской провинции Гуандун, унесла по всему миру жизни 813 человек. Новый вирус, утверждают ученые, опасней.

Госпитализация в городе Ухань приняла массовый оборот

В случае с городом Ухань информацию пришлось обнародовать из-за большей по сравнению с 2003 годом открытости Китая интернету – видео госпитализации и заразившихся людей моментально облетели все местные соцсети. Также люди снимали и выкладывали в сеть начавшиеся меры по дезинфекции и профилактике. К тому же болезнь начала стремительно распространяться – спустя день еще два случая вирусной пневмонии были обнаружены в Гонконге, а дальше пошло по нарастающей.

Китайский метрополитен сегодня

Трудно от мира скрыть эпидемию, когда люди падают прямо на улице. Китайский коронавирус симптомы имеет разные, но прежде всего одним из признаков инфицирования является потеря сознания.

Также заразившиеся могут почувствовать симптомы как при острой респираторной инфекции или пневмонии, однако уже зафиксированы и случаи, когда зараженные не имели даже повышенной температуры.

Читайте такжеКоронавирус: симптомы и все, что известно о новой жуткой инфекции

Аэропорт в Шанхае. Передвижной изолятор для инфицированных.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения призвала не паниковать из-за коронавируса и высказалась против введения ограничений на поездки в Китай или торговлю с этой страной в связи со вспышкой пневмонии, поскольку обнаруженный коронавирус не передается от человека к человеку, панику это не остановило.

Шанхай, жилой комплекс, где проживал зараженный пневмонией, был подвергнут дезинфекции

Сейчас город заставлен палатками для изоляции зараженных пациентов, в случае, если заболевание станет массовым, а администрация города запретила появляться жителям на улице без надетых марлевых повязок. А компартия КНР запретила жителям Уханя покидать город из-за вспышки 2019-nCoV. Для понимания масштаба – в городе Ухань проживает почти 12 млн человек, это один Нью-Йорк, две Москвы и четыре Киева.

Ухань. Входы на вокзал перекрыты, нулевой пациент не пройдет

Вслед за Уханем в четверг, 23 января под карантин попал и близлежащий город Хуанган с численностью населения в 7 миллионов, а город Эчжоу, расположенный в этой же местности, закрыл железнодорожные станции. Не исключено, что там также будет объявлен запрет на выезд и выезд жителей.

Рабочий день сотрудников и продавцов торговых центров в Шанхае начинается теперь не с чашки кофе.

Накануне прежде беспечный ВОЗ напрягся и созвал Чрезвычайный комитет, чтобы выяснить, имеет ли вспышка коронавируса международный масштаб и чем она грозит миру.

Последняя радостная новость - в Китае нашли лекарство от коронавируса. С другой стороны, сообщение от Национальной комиссии здравоохранения Китая говорит, что у нескольких человек, умерших от нового вируса в КНР, не было симптомов лихорадки, что может осложнить глобальные усилия по проверке зараженных путешественников.

Локализация очага усложняется тем, что в Китае сейчас в самом разгаре 40-дневный туристический сезон в связи с празднованием китайского Нового года. Китайцы в это время традиционно разъезжаются по планете к своим друзьям и родственникам по всему миру, а также как туристы.

И все же в некотором смысле человечеству повезло, что вспышка очаг эпидемии начался в научно-продвинутом Китае. Можно представить, как скоро обнаружился бы вирус, какое бы он получил распространение и как с ним боролись бы в другом, менее развитом государстве.