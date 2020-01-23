Жуткий коронавирус дошел до Вьетнама: подробности

коронавирус из Китая / Фото Reuters

Во Вьетнаме в четверг, 23 января, было зафиксировано два случая заражения новым опасным коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон, заболевание новым вирусом диагностировали у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя.

"Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное", - заявил Нгуен Чыонг Шон.

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Напомним, уже 440 человек в 13 провинциях Китая заразились новым коронавирусом. Кроме того зафиксированы девять жертв нового опасного вируса. Центром нового типа вируса считается китайский город Ухань в провинции Хубэй - там зарегистрировано большинство случаев заболевания.