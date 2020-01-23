Смертельный недуг приближается к Украине: в Беларуси у женщины заподозрили коронавирус

Коронавирус, белки / Наука Вести

В соседней с Украиной Беларусью госпитализировали жительницу Санкт-Петербурга Анну Ильницкую с подозрением на коронавирус. Заболевшая недавно прилетела в Минск из Китая.

По информации брата женщины в интервью МБХ медиа, они с сестрой - граждане Беларуси, но проживают в Петербурге. Девушка летала в Китай в командировку вместе со своим молодым человеком Арманом Каракешишяном, который был госпитализирован вчера в Санкт-Петербурге также с подозрением на коронавирус.

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Отмечается, что Ильницкая вернулась из поездки на два дня раньше, чем Каракешишян.

"Сначала ей не оказывали должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали оказывать. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", — сообщил Ильницкий.

Ранее Главред писал, что в Китае нашли лекарство от коронавируса.