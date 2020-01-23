В ВОЗ приняли решение по опасному китайскому коронавирусу

Гендиректор ВОЗ уверяет, что ситуация с коронавирусом - под контролем / Фото: Twitter/World Health Organization (ВГО)

Всемирная организация здравоохранения не намерена объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на международном уровне в связи с распространением коронавируса в Китае.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", - сообщил в Twitter гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Глава организации подчеркнул, что данное решение не отрицает серьезность ситуации. Поэтому для всех стран разработаны рекомендации по быстрому распознанию вируса и его сдерживанию. По его словам, ученые всего мира сейчас активно работают над усовершенствованием диагностики и созданием вакцины против вируса.

Гебрейесус отметил, что источник коронавируса на данный момент не выявлен, однако он крайне быстро распространяется и отсутствует пока данные о клинических свойствах заболевания. По информации доктора, сейчас зарегистрированы 584 случая заболевания и 17 случаев смерти.

Как акцентировал гендиректор ВОЗ, случаи смерти от коронавируса зарегистрированы только в Китае, однако заражения уже зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме. Он добавил, что все умершие умели слабый иммунитет вследствие других заболеваний – гипертонии, сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.