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В Италии госпитализировали певицу с подозрением на китайский коронавирус

23 января 2020, 23:05

Женщину поместили в специальный изолятор.

Вирус
Анализы пациентки с подозрением на коронавирус отправили в Рим / acobinanoticia.com.br

В итальянском городе Бари у местной певицы выявили симптомы, похожие на нашумевший опасный китайский коронавирус.

Как сообщает газета la Repubblica, в медучреждение доставили женщину, которая недавно вернулась из китайского города Ухань, где ранее был найден новый тип коронавируса.

Итальянку госпитализировали с подозрением на опасное заболевание, поскольку она обратилась к врачам с симптомами, напоминающими грипп – высокой температурой и кашлем.

Читайте такжеЧума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мирЗаболевшая вернулась из китайского Уханя, поскольку некоторое время гастролировала там в качестве певицы, как и в некоторых других городах Китая.

В больнице женщину поместили в изолятор, где за ней тщательно наблюдают специалисты из отделения инфекционных заболевания. Ей предоставляют все необходимое лечение, однако диагноз еще не уточнен. Анализы опасной пациентки направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Главред специально для своих читателей собрал все, что известно по состоянию на 23 января 2020 года на тему коронавирус.

Как ранее сообщалось, специалисты Уханьского университета вылечили 53-летнего пациента от коронавируса 2019-nCoV при помощи экстракорпоральной оксигенации - насыщения крови кислородом.

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