Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинства

Румыния обеспокоена законом Украины о среднем образовании / @mae.romania

Румыния выразила обеспокоенность возможным ущемлением прав румынского национального меньшинства в Украине в связи с принятием Верховной Радой закона о среднем образовании.

Об этом идет речь в сообщении Министерство иностранных дел Румынии по итогам встречи государственного секретаря Дана Николаеску с послом Украины в Румынии Александром Банковым.

В частности, румынская сторона обеспокоена по поводу последствий, которые принятие закона о среднем образовании может иметь для права на образование на родном языке представителей румынского меньшинства.

Николаеску обратил внимание на то, что Румыния придает особую важность обеспечению прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, в соответствии с международными нормами, в том числе с полным учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Румынский дипломат добавил, что его страна заинтересована в активизации диалога с Украиной не только в рамках совместной двусторонней комиссии по делам национальных меньшинств, но и между украинскими властями и румынским меньшинством в Украине, чтобы развеять их опасения.

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Напомним, ранее сообщалось отом, что в румынских СМИ стала появляться критика Украины после некорректного перевод текста речи Владимира Зеленского по случаю Дня Соборности.