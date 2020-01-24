Медикам из Шанхая удалось победить смертельный коронавирус - СМИ

Китай,вирус / Reuters

Медикам Шанхая удалось вылечить первого пациента, зараженного новым китайским коронавирусом. Женщине поставили диагноз пневмония.

По данным информагенства Sina, 56-летняя женщина некоторое время проживала в Ухане. В Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что 10 января женщина плохо себя почувствовала, при этом у нее поднялась температура. Уже 12 января она вернулась в Шанхай, а 15 января ее госпитализировали.

Пациентку лечили в городской больнице, где ее состояние стало улучшаться. Врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса после того, как ее температура тела находилась в пределах нормы на протяжении шести дней. Все тесты на коронавирус 2019-nCoV оказались отрицательными.

Медики решили, что им удалось вылечить женщину, поэтому ее выписали из больницы.

Как ранее сообщал Главред, в Украине зафиксировали три подозрения на заражение новым смертельным вирусом из Китая.